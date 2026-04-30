VIDEO | Bomberos salvan a husky tras caer a barranco en Naucalpan

Un video difundido en redes sociales captó una inesperada escena protagonizada por elementos de emergencia y las delicadas maniobras para poner a salvo al lomito

NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.- Un acto de empatía y trabajo en equipo protagonizado por elementos de Protección Civil y Bomberos de Naucalpan se volvió viral en redes sociales, luego de que se difundiera el rescate de un perro husky que había quedado atrapado en el interior de un río en la colonia Boulevares.

El video muestra el momento en que uno de los bomberos desciende con cuidado hacia el cauce, que presentaba un nivel de agua muy bajo, para acercarse al lomito, que lucía desorientado y nervioso. Con movimientos pausados y procurando no alterarlo, el rescatista busca ganarse la confianza del perro antes de colocarle una cuerda de seguridad.

La escena llamó la atención por la paciencia con la que el elemento interactúa con el husky. Después de asegurar al animal, ambos comienzan a subir lentamente por la pendiente del río. El perro avanza con cierta inseguridad, mientras el bombero lo acompaña paso a paso para evitar que resbale o se asuste durante el ascenso.

Al llegar a la parte alta, otros elementos de emergencia ayudan a jalar al perro hasta ponerlo completamente a salvo. El husky finalmente logra salir del río y queda resguardado por el personal que participó en el operativo.

De acuerdo con información de las autoridades, el rescate ocurrió este miércolesalrededor de las 9:01 horas, tras recibirse un reporte de auxilio animal en Camino a San Mateo, esquina con Cayayaquí, en la colonia Boulevares.

Al arribar al sitio se localizó en el interior del río un ejemplar canino de la raza husky en situación de riesgo, por lo que se implementaron de inmediato las maniobras correspondientes para su rescate”, informaron las autoridades municipales.

Rescatan a perro husky en río de Naucalpan; operativo conmueve en redes sociales

Una vez que el perro fue puesto a salvo, quedó bajo resguardo de la Guardia Municipal en presencia de una vecina identificada como representante de Copasi.

Protección Civil y Bomberos destacó que la intervención oportuna permitió evitar que el animal resultara lesionado y reiteró la importancia de actuar con rapidez ante cualquier situación de riesgo que involucre a personas o animales.

Actuar a tiempo salva vidas. Sigamos cuidando y protegiendo a nuestros seres sintientes”, señalaron las autoridades al compartir la información del rescate.

Rescatan a un husky del río en la curva entre Ailes y Camino San Mateo en la colonia Jardines de San Mateo #Naucalpan.

El perro trae collar y correa, pero no tiene placa de identificación. Bomberos lo revisaron sin encontrar heridas y lo retuvieron esperando a que aparezca su… pic.twitter.com/6BXdhB7ST1

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO