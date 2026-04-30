VIDEO: Christian Nodal abre su corazón y deja entrever conflictos familiares

El intérprete de “Un vals”, dijo que pese a todo lo que se ha dicho de él y que ha sido señalado de ser “lo peor”, la realidad es que nadie conoce verdaderamente lo que siente y lo que vive

MÉXICO.- Desde hace algún tiempo se ha rumoreado que la relación entre Christian Nodal y sus padres no es la mejor, incluso algunos aseguran que están distanciados, pues los padres del cantante no estarían de acuerdo en algunas decisiones que el creador del mariacheñoha tomado en su vida tanto personal como profesional.

Pese a los rumores, Nodal y sus padres se habían mantenido al margen de todo lo que se decía de su relación, sin embargo, en una reciente presentación, el intérprete de “Adiós Amor” abrió su corazón con el público de Querétaro y ahí reveló que su familia le había fallado

¿Nodal se refería a sus padres?

Durante su reciente presentación en Ezequiel Montes, Querétaro Nodal se mostró feliz y decidió abrir su corazón con el público que estuvo esa noche, que, cabe mencionar el artista sí logró llenar el recinto, aunque en redes sociales aseguraron que no.

Antes de su interpretación del tema “Ya no somos ni seremos”, Nodal se tomó unos minutos para agradecer a sus seguidores que se dieron cita esa noche y recordó que hace unos días confesó no ser dueño de su nombre, imagen ni música y ahí aprovechó para revelar que su “sangre” le ha fallado, por lo que muchos, de manera inmediata lo relacionaron con una pelea o distanciamiento con sus padres.

“Hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes, los amo con todo mi ser y les doy todo mi respeto y todo mi amor desde el escenario…”. Dijo Nodal

Estas declaraciones se hacen virales, luego de que trascendió que su padre Jaime González cambió de dueño el nombre de la marca “Nodal” pues, ahora él ya no es el dueño sino quien tiene todos los derechos es Cristy Nodal, madre del cantante.

Nodal asegura que nada lo puede tumbar

Luego de dejar entrever los problemas familiares que tiene con sus padres, Nodal siguió hablando con su público y aseguró que luego de toda la ola de hate que le ha llovido durante los últimos dos años, a él ya nada ni nadie lo puede tumbar.

Lo que llamó la atención es que el intérprete de “Un vals”, dijo que pese a todo lo que se ha dicho de él en redes sociales y medios de comunicación, en donde ha sido señalado de ser “lo peor”, la realidad es que nadie conoce verdaderamente lo que siente y lo que vive.

“Cómo son las cosas de la vida, el diablo, Gracias a Dios a mi me pueden poner donde quieran, a mi ya no me tumba nadie ni nada en esta vida y han hecho con mi nombre todo lo que han querido, ya soy todo lo peor de esta vida y nadie conoce mi corazón, pero así toca a veces, ¿verdad?, los amo un chin*”, finalizó el cantante.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO