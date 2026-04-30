VIDEO | Incendia su moto para evitar decomiso y termina lesionando a su madre

La impulsiva reacción del motociclista originó todo tipo de reacciones en plataformas digitales

BRASIL.- En plataformas digitales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un motociclista incendia su unidad con gasolina para evitar que la policía la confiscara, sin embargo, durante dicha acción la madre del biker terminó envuelta en llamas, por lo que, como era de esperarse la dramática e inusual escena se hizo viral y originó todo tipo de reacciones al respecto.

Este desafortunado episodio ocurrió alrededor de las 16:00 horas del pasado martes 28 de abril en la carretera ES-368, en el municipio de Domingos Martins, el cual, pertenece al estado de Espirito Santo, Brasil y según los reportes de los elementos de la Policía Militar que estuvieron involucrados en estos hechos, la detención del motociclista, cuya identidad no fue revelada, se derivó a que circulaba en una unidad sin placas.

Motociclista incendia su moto para evitar que la policía la confiscara, pero su madre terminó envuelta en llamas

En el reporte de la Policía Militar se indica que, tras la detención del motociclista le indicaron que su unidad sería confiscada por circular sin matrícula, pero este alegó que sí la tenía, por lo que se marchó del lugar y minutos después volvió con la placa, pero no la pudo colocar debido a que la unidad no contaba con puntos de fijación por lo que era inevitable que le confiscaran la unidad y fue aquí donde la situación de salió de control.

Una vez que los policías le notificaron que harían efectiva la sanción, el motociclista nuevamente se retiró de la escena y cuando regresó momentos después lo hizo con un garrafón de gasolina en la mano y detrás de él lo perseguía su madre, quien pretendía evitar que su hijo cometiera una locura, pero no lo logró pues el sujeto vació el combustible sobre su unidad y la incendió sin importarle que su madre quedara envuelta en llamas.

En Brasil, en Domingos Martins, un energúmeno abrió fuego a su propia motocicleta el martes 28 de abril durante una abordaje de la Policía Militar en la rodovia ES-368. La moto iba sin placa y, tras ser notificado de su retención, regresó con un galón de gasolina, derramó el… pic.twitter.com/QPluV6yR7E — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) April 29, 2026

Tras quedar envuelta en llamas, la madre del motociclista logró tirarse sobre el suelo y comenzó a rodar para extinguir el fuego, lo cual, logró, pero terminó sufriendo severas quemaduras que requirieron su hospitalización, sin embargo, no se precisó cuál es su estado de salud actual.

Por otra parte, la Policía Militar de Domingos Martins informó que el motociclista involucrado en estos hechos también sufrió quemaduras leves en los brazos y una vez que fue atendido por personal médico fue arrestado, sin embargo, todavía no se ha dado a conocer cuáles son los cargos que enfrentará, por lo que se espera que sea en las siguientes horas cuando se amplíe la información de este caso, el cual, ha originado todo tipo de reacciones al respecto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO