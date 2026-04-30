VIDEO: Wendy Guevara regresa a La Casa de los Famosos México 2026

Recordamos que la famosa integrante de Las Perdidas fue la ganadora de la primera emisión del popular reality show que encierra a personas de la farándula en una casa 24/7

La exitosa influencer Wendy Guevara confirmó oficialmente su participación en la próxima edición de La Casa de los Famosos México, disipando las dudas sobre su futuro profesional tras las recientes polémicas que enfrentó en las redes sociales. A pesar de perder recientemente su cuenta de Instagram, la cual contaba con más de ocho millones de seguidores, Guevara se mostró serena y enfocada en sus proyectos para este 2026.

Durante una reciente entrevista, la integrante de «Las Perdidas» reveló que ya formalizó su compromiso laboral para el exitoso reality show. «Yo ya firmé el contrato. De hecho, Rosa María Noguerón ya me lo dijo frente a las cámaras», afirmó la influencer, confirmando que la producción del programa se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo y que pronto dará a conocer nuevos detalles sobre el formato

¿Qué hará Wendy Guevara en La Casa de los Famosos?

Wendy Guevara no estará sola en esta encomienda, pues detalló que compartirá micrófonos con el actor y conductor Ricardo Margaleff. Ambos estarán al frente de los programas especiales que complementan la competencia principal, una decisión que la productora del programa ya anticipó públicamente.

Wendy Guevara revela qué pasó con su página de Instagram con 8 millones de seguidores ¿La HACKEARON?#DePrimeraManoTVuD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrXpic.twitter.com/K52gwBhtpH

— De Primera Mano (@deprimeramano) April 28, 202

Wendy y Margaleff fungirán como los encargados de conducir los segmentos de la pre gala y la post gala donde se analiza el comportamiento de los habitantes junto a varios invitados de honor. Hasta el momento, los planes de la productora se mantienen firmes respecto a esta dupla de conductores, sin cambios en la alineación original.

“Yo ya firmé el contrato. De hecho Rosaria Maria Noguerón ya me lo había dicho frente a las cámaras, había dicho que Margaleff y yo estábamos a cargo de la pre-gala y post-gala, bueno, hasta el momento así es. A mi no me han dicho que no, yo estoy con Dios y Dios sabe que me encanta trabajar”, dijo en entrevista

¿Quién es Wendy Guevara y por qué es famosa?

Wendy Guevara destaca como una influencer, cantante y empresaria mexicana que saltó a la fama internacional en 2017 tras protagonizar el video viral de «Las Perdidas«. Su carisma la convirtió rápidamente en un icono de la cultura digital, logrando acumular una base de seguidores de millones de personas.

Su fama alcanzó un nivel masivo tras participar y ganar la primera temporada de La Casa de los Famosos México, donde su personalidad sencilla y su sentido del humor conquistaron al público. Este triunfo no solo la consolidó como una de las creadoras de contenido más influyentes de Latinoamérica, sino que también abrió el camino para participar en la televisión y otros proyectos lejos de las redes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DÉE MÉXICO