Vuelca autotanque con 66 mil litros de gasolina en la Rumbo Nuevo; hay dos lesionados y cierre total de la carretera

Debido a esta situación, la carretera fue cerrada en ambos sentidos y permanecerá así durante varias horas.

Por Alfredo Peña

Expreso

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS.– Un operador y su acompañante resultaron lesionados luego de que el tractocamión de doble cisterna en el que viajaban, cargado con 66 mil litros de gasolina, volcara sobre la carretera Rumbo Nuevo.

El percance fue reportado al mediodía de este jueves, a la altura del kilómetro 30.

La unidad se dirigía hacia Jaumave y, de acuerdo con los primeros informes, el exceso de velocidad y el peso de la carga habrían provocado que perdiera estabilidad al tomar una curva.

El vehículo se arrastró alrededor de 150 metros, impactó contra el talud y terminó volcado en la cuneta, lo que ocasionó la ruptura de uno de los tanques y una fuga de combustible.

Debido a esta situación, la carretera fue cerrada en ambos sentidos y permanecerá así durante varias horas.

Personal de Protección Civil informó que primero se enfriarán los contenedores, ya que los vapores de la gasolina podrían generar un siniestro de gran magnitud.

Elementos de la Guardia Estatal, destacamento Jaumave, apoyaron a los cuerpos de emergencia y coordinaron el cierre vial mientras se realizan las labores de contención.