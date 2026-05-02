Buscan frenar venta de medicamento baja peso

Alerta COEPRIS que trabaja para frenar la venta irregular de Ozempic y Trulicity utilizados para bajar de peso en las personas

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) advirtió sobre el uso indiscriminado de medicamentos para bajar de peso, especialmente aquellos destinados al tratamiento de la diabetes, como Ozempic y Trulicity.

El titular de la dependencia, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, señaló que se busca evitar su venta sin control en farmacias, ya que su consumo sin supervisión médica puede provocar graves afectaciones a la salud.

Explicó que estos fármacos son exclusivos para pacientes con diabetes y su uso con fines estéticos puede derivar en complicaciones severas.

Entre los riesgos, mencionó padecimientos como pancreatitis y posibles efectos adversos relacionados con la tiroides, por lo que insistió en que deben utilizarse únicamente bajo prescripción médica.

Indicó que la estrategia incluye la concientización tanto de farmacias como de la población, con el objetivo de reforzar la exigencia de receta médica.

Reiteró el llamado a evitar la automedicación y el uso indebido de tratamientos destinados a otras enfermedades.