Invita Gobierno de Altamira a concierto homenaje “Que se Oiga Cuco”

En el marco de las festividades del 277 aniversario de la fundación de Altamira

Por. Benigno Solís

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Altamira que encabeza el alcalde, Dr. Armando Martínez Manríquez, extendió la invitación a la ciudadanía para asistir al concierto homenaje “Que se Oiga Cuco”, evento con el que se conmemorará el 105 aniversario del natalicio del cantautor altamirense José del Refugio Sánchez Saldaña.

Durante una rueda de prensa encabezada por Alina Sánchez de la Vega, hija del reconocido compositor, y acompañada por la secretaria de Economía municipal, Claudia Fernández Pecero, así como por el cronista de la ciudad, Dr. Francisco Castellanos Saucedo, se dieron a conocer los detalles de esta celebración cultural.

Se informó que, como parte de las festividades por el 277 aniversario de la fundación de Altamira, el próximo domingo 3 de mayo a las 18:00 horas en la Glorieta Cuco Sánchez, se recordará el natalicio artista.

Posteriormente, a las 19:00 horas, la celebración continuará en la Plaza Constitución con el concierto homenaje “Que se Oiga Cuco”, que contará con la participación de talento local acompañado por la Banda Sinfónica Municipal.

“Este 3 de mayo vamos a tener el evento protocolario en la rotonda de mi papá que es maravillosa, nadie tiene esa rotonda, es algo único. Vamos a empezar a las seis de la tarde en la glorieta y de ahí nos vamos a la plaza principal para disfrutar de un concierto de voces con el acompañamiento de la banda sinfónica municipal”, expresó Sánchez de la Vega.

Se espera la asistencia de decenas de ciudadanos, quienes se darán cita para rendir homenaje y celebrar el legado musical de uno de los máximos exponentes de la música vernácula mexicana.