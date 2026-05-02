Señalan a colectiva por presuntas campañas de desinformación en el sur de Tamaulipas

Entre los casos referidos, se menciona que en 2025 la activista Martha de la Cruz habría encabezado críticas contra la entonces directora del Instituto de la Mujer en Tampico, Amalia Ávalos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En redes sociales han circulado señalamientos contra la colectiva Mujer Manglar, a la que diversos usuarios acusan de impulsar presuntas campañas de desinformación y ataques públicos en contra de personas en el sur de Tamaulipas.

Entre los casos referidos, se menciona que en 2025 la activista Martha de la Cruz habría encabezado críticas contra la entonces directora del Instituto de la Mujer en Tampico, Amalia Ávalos. Tras esa controversia, la administración municipal realizó cambios en la dependencia.

Asimismo, se señala que durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer de 2026, integrantes de la colectiva se manifestaron en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres y Delitos Sexuales (FENAAM) en Tampico, para exigir avances en un caso relacionado con el activista Ernesto Villanueva.

De acuerdo con versiones difundidas en plataformas digitales, el 29 de abril la autoridad habría judicializado una carpeta de investigación vinculada a ese asunto. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos documentos oficiales que confirmen las acusaciones de irregularidades.

En otro señalamiento, usuarios indican que la colectiva ha emitido críticas hacia la abogada Dunia, de la Barra de Juristas con Perspectiva de Género lo que ha ocasionado debate en redes sobre los límites entre la denuncia pública y la posible afectación a la reputación de terceros.