Arde zacatal en ex hospital naturista

Bomberos y personal de Protección Civil de Madero se trasladaron al sitio a bordo de dos unidades.

Por. Benigno Solís/La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un incendio de zacatal en terrenos del antiguo hospital naturista, movilizó al cuerpo de bomberos de ciudad Madero, la tarde del domingo.

Aparentemente, se trató de una quema de basura y zacate seco que se salió de control.

Desde diferentes puntos del municipio, se podían observar enormes columnas de humo que surgían de esa zona, situada en la parte norte de playa Miramar.

Bomberos y personal de Protección Civil de Madero se trasladaron al sitio a bordo de dos unidades.

En pocos minutos, lograron controlar la situación luego de arduas maniobras.