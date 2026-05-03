Coche vuelca en el corredor urbano en Altamira

Los hechos se registraron a unos metros del distribuidor vial ubicado en el bulevar de los ríos.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un automóvil particular quedó inservible, tras volcarse en el corredor urbano «Luis Donaldo Colosio», en el tramo correspondiente al municipio de Altamira.

Pese a lo sucedido, no hubo lesionados en el aparatoso percance.

Los hechos se registraron a unos metros del distribuidor vial ubicado en el bulevar de los ríos.

Se trata de un Hyundai en color blanco que se dirigía a la urbe industrial.

Al circular por el corredor urbano a velocidad excesiva, el operador presuntamente dormitó para luego chocar con la protección metálica de un poste, lo que hizo que perdiera el control del volante para después volcarse, quedando con los neumáticos hacia arriba.

Cuerpos de emergencia llegaron al punto para intervenir pero por fortuna el conductor salió ileso.

Momentos después, el vehículo fue retirado del sitio con una grúa.