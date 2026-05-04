¡Aguas!, vienen tormentas y calor a Tamaulipas

El pronóstico actualizado para Tamaulipas, señala que para mitad de semana, la probabilidad de tormentas y chubascos incrementa en gran parte del Estado

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El pronóstico actualizado para Tamaulipas, señala que para mitad de semana, la probabilidad de tormentas y chubascos incrementa en gran parte del Estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, al señalar que este cambio en las condiciones del tiempo estará asociado a la aproximación de un posible frente frío y la formación de una zona de inestabilidad atmosférica.

El organismo detalló que, a partir del jueves, se prevé la presencia de lluvias en diversas regiones del estado, con mayor incidencia en las zonas norte, centro y altiplano.

Algunos de estos eventos podrían ser de intensidad fuerte, acompañados de ráfagas de viento que oscilarían entre los 40 y 60 kilómetros por hora, además de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

«Se monitorea un probable incremento en la probabilidad de tormentas y chubascos en diversas zonas del Estado a partir del jueves, debido a la aproximación de un posible frente frío y la formación de una zona de inestabilidad atmosférica».

«Algunos eventos generarían lluvia fuerte, ráfagas de viento entre los 40 a 60 km/h, descargas eléctricas y caída de granizo».

No obstante, previo a este escenario lluvioso, Tamaulipas enfrentará un periodo de calor intenso desde este lunes y hasta el miércoles.

Y es que de acuerdo con Protección Civil, se espera un ambiente caluroso y bochornoso en gran parte del territorio estatal, con especial incidencia en la zona Centro, la región Cañera y la zona Norte, donde las temperaturas máximas podrían superar los 40 grados Celsius.

Aunado a ello, la combinación de altas temperaturas y humedad propiciará sensaciones térmicas superiores a los 45 grados, lo que incrementa el riesgo de afectaciones a la salud, principalmente en grupos vulnerables.

Las autoridades también advirtieron sobre un alto riesgo de incendios forestales y de pastizal durante este periodo, derivado de las condiciones de calor extremo, baja humedad y rachas de viento ocasionales, por lo que se hace un llamado a la población a evitar prácticas que puedan originar fuego.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones tanto por el calor extremo en los primeros días de la semana como por la posible llegada de tormentas hacia el cierre de la misma.