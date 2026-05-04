Atienden hasta tres denuncias mensuales por maltrato animal en Tampico

Algunos de los casos han cobrado notoriedad en redes sociales, como el del perro conocido como “Pirata”, cuyo propietario fue detectado primero en el mercado municipal

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- En el municipio de Tampico, la Comisión de Protección Animal del Cabildo atiende hasta tres denuncias al mes por presunto maltrato animal, informó su presidenta, Noemí Magaña González.

“Aquí me han llegado, dos, tres al mes cuando mucho… no más”

Magaña González explicó que algunos de los casos han cobrado notoriedad en redes sociales, como el del perro conocido como “Pirata”, cuyo propietario fue detectado primero en el mercado municipal y posteriormente en la calle peatonal Salvador Díaz Mirón.

“El caso que se vivió en el mercado vimos que era una persona que además se dormía en ese espacio, hacía sus necesidades fisiológicas, también él debía tener higiene porque además es un área de comidas, por ahí circuló un video deben de entender ciudadanos merecemos tener limpieza”

Respecto a otros casos, señaló que los canes retirados a una persona en situación de calle por mantenerlos amarrados en un espacio público actualmente se encuentran bajo resguardo y en buenas condiciones.

“Ten por seguro la plena seguridad se les está tratando bien. Son personas que están capacitadas, estudiadas para atender estos casos… no es porque sea una persona en situación de calle necesitan apoyo que los protejan, los que se encuentran en situación de calle”

La presidenta de la comisión de protección animal en el cabildo de Tampico informó que los perros en situación de abandono también son trasladados al refugio habilitado en la clínica veterinaria municipal, ubicada en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, donde reciben atención especializada.