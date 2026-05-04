Choque por omitir alto en el 28 Juárez deja daños materiales

El conductor de una camioneta ignoró el señalamiento de alto en el 28 Juárez y fue impactado por un automóvil que circulaba con preferencia

Por: Alejandro Dávila

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tras omitir un señalamiento de alto fijo, el conductor de una camioneta provocó un accidente al ser impactado por un automóvil, dejando como saldo considerables daños materiales.

El percance ocurrió minutos antes de las 9:00 de la mañana en el cruce del 28 Juárez, en las inmediaciones de la colonia Héroe de Nacozari.

Como responsable fue señalado el conductor de una camioneta Renault Duster, que se desplazaba de sur a norte sobre la calle 28. Al llegar a la calle Benito Juárez, no realizó el alto correspondiente.

Debido a esta omisión, fue impactado en el costado izquierdo por un Nissan Sentra que circulaba con preferencia de paso en dirección al oriente.

El conductor de este último vehículo aseguró que no pudo evitar el choque, ya que la camioneta se atravesó de manera intempestiva.

Ambas partes buscarán llegar a un acuerdo a través de sus respectivas aseguradoras para la reparación de los daños.