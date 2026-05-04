Confirma Claudia Sheinbaum que no se reportan daños ni víctimas por el sismo de 5.6 grados ocurrido este Lunes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó mediante sus cuentas redes sociales que no se reportan daños ni víctimas por el sismo de magnitud 5.6 que se registró a las 09:19 horas de este lunes 4 de mayo en el país, y cuyo epicentro fue a 14 km al noroeste de Pinotepa Nacional en el estado de Oaxaca.
«Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo», escribió en X.
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026
Coordinadora de Protección Civil confirma saldo blanco tras sismo de 5.6 grados
En una entrevista para el Heraldo de México, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, confirmó que tras el sismo de 5.6 grados de este lunes 4 de mayo, se reporta saldo blanco en la Ciudad de México.
“La Ciudad de México está tranquila, se echó a andar y se activó de forma inmediata el protocolo de emergencia sísmica, salieron los 5 cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; nos están informando que no hay ninguna afectación en este momento en la ciudad».
