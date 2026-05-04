De millonario a recluso: la fortuna de la lotería que derivó en un negocio ilegal

El hombre de la tercera edad quien utilizó parte de su fortuna obtenida en la lotería para montar una estructura clandestina de producción de medicamento falso

Un hombre de 80 años que en 2010 se convirtió en millonario tras ganar la lotería fue condenado en Reino Unido luego de que un tribunal lo encontrara culpable de encabezar una red industrial dedicada a la fabricación y distribución de pastillas opiáceas falsas.

El caso ha generado atención en medios británicos debido a que, pese a haber obtenido una fortuna considerable, el acusado terminó involucrado en una operación criminal valuada en cientos de millones de euros.

De acuerdo con la Policía de Greater Manchester y reportes judiciales retomados por medios como The Times y El País, la organización operó durante varios años utilizando maquinaria industrial, empresas fachada y sistemas de comunicación cifrada para producir millones de pastillas falsas distribuidas en distintas zonas del país.

De millonario a líder criminal

El principal responsable fue identificado como John Eric Spiby, quien utilizó parte de los 2.77 millones de euros obtenidos en la lotería para montar una estructura clandestina de producción. El tribunal lo sentenció a 16 años y seis meses de prisión tras hallarlo culpable de producción y distribución de drogas, posesión de armas y obstrucción de la justicia.

Spiby residía en el área de Greater Mánchester y se había hecho conocido años atrás por su premio en la lotería. Sin embargo, la investigación judicial concluyó que posteriormente encabezó una red dedicada a fabricar medicamentos falsificados con sustancias altamente peligrosas.

Durante la audiencia, el juez Nicholas Clark señaló que, pese a su fortuna, el acusado “decidió continuar una vida dedicada al crimen”. Autoridades británicas subrayaron además que los implicados mostraron un desprecio total por la seguridad pública.

La condena también alcanzó a otros integrantes de la organización: su hijo, John Colin Spiby Jr., sentenciado a nueve años; Lee Drury, a nueve años y nueve meses; y Callum Dorian, identificado como operador estratégico de la red.

Según el proceso judicial, la red inició operaciones en una propiedad rural perteneciente a Spiby, donde instalaron maquinaria especializada para producir medicamentos falsificados.

Con el crecimiento del negocio, en 2021 trasladaron parte de la producción a una nave industrial en Salford, donde las autoridades detectaron una operación con características prácticamente industriales.

La fiscal Emma Clarke explicó que la vigilancia permitió documentar movimientos constantes de maquinaria y grandes volúmenes de mercancía. Entre los elementos identificados destacan el uso de una empresa fachada llamada Nutra Inc., la producción masiva de pastillas y el uso de sistemas de comunicación cifrada como Encrochat.

Sustancias peligrosas disfrazadas de medicamentos

La organización fabricaba principalmente pastillas de etizolam, un tranquilizante que puede ser entre seis y diez veces más potente que el diazepam.

Las tabletas eran vendidas como si se tratara de medicamentos reconocidos, incluido el Valium, sin que los consumidores supieran su composición real. Autoridades advirtieron que esto representaba un riesgo grave para la salud pública.

Durante el juicio, expertos señalaron que consumir este tipo de pastillas equivale a “una forma de ruleta rusa”, debido a la incertidumbre sobre su contenido. En Escocia, el etizolam estuvo relacionado con más de la mitad de las muertes por drogas registradas en 2021.

Los reportes judiciales indican que la red logró comercializar millones de pastillas, con un valor estimado en el mercado ilegal que oscilaba entre 56 y 332 millones de euros.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en abril de 2022, cuando autoridades detectaron un intento de distribución de 2.5 millones de pastillas con un valor superior a 77 millones de euros.

Además de las drogas, la policía halló armas de fuego, municiones y evidencias de acciones destinadas a obstaculizar las investigaciones.

Autoridades británicas señalaron que la operación incrementó la circulación de sustancias ilegales en varias zonas de Mánchester. El principal riesgo radica en que las pastillas eran comercializadas como medicamentos legítimos, pese a contener compuestos de alta potencia capaces de provocar intoxicaciones severas o incluso la muerte.

El inspector Alex Brown, de la Unidad Contra el Crimen Organizado, afirmó que la red tenía capacidad para inundar el mercado ilegal con millones de tabletas falsificadas.

Tras la sentencia, la policía y la fiscalía indicaron que el caso busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales de este tipo de delitos.

El tribunal concluyó que John Eric Spiby fue el principal responsable de una estructura criminal con impacto directo en la salud pública, demostrando que incluso una fortuna millonaria no impide enfrentar la justicia cuando se incurre en actividades ilícitas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO