El rezago educativo está fuera de la ciudad: INEGI

La Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025 revela que el abandono escolar antes de los 18 años alcanza niveles mucho más altos en comunidades rurales que en zonas urbanas.

Por Raúl López García

MÉXICO.- El principal problema educativo y social en México no está en las ciudades, sino en las zonas rurales. Y aunque el dato es nacional, su impacto es particularmente relevante para estados como Tamaulipas.

La Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025 revela que el abandono escolar antes de los 18 años alcanza niveles mucho más altos en comunidades rurales que en zonas urbanas.

En mujeres de localidades rurales, el porcentaje llega hasta 77.4 por ciento en generaciones recientes, mientras que en zonas urbanas se ubica alrededor del 48 por ciento.

La diferencia no es menor: casi 30 puntos porcentuales.

Este contraste confirma que el rezago no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en territorios específicos donde las condiciones sociales, económicas y de acceso a servicios son más limitadas.

En el caso de Tamaulipas, esta realidad puede trasladarse directamente a comunidades ejidales, zonas agrícolas y regiones alejadas de los principales centros urbanos.

Mientras ciudades como Ciudad Victoria o Tampico pueden mostrar indicadores más favorables, el panorama cambia drásticamente al alejarse de las áreas metropolitanas.

El problema no solo es educativo. En esas mismas zonas rurales también se registran mayores niveles de trabajo infantil y transiciones más tempranas hacia la vida adulta.

Esto genera un círculo de desigualdad difícil de romper: menos educación, más trabajo temprano y menores oportunidades a largo plazo.

El reto, entonces, no es generalizar políticas, sino focalizarlas.

Atender el rezago rural implica reconocer que el problema no está donde más se ve, sino donde menos se mide.

En términos periodísticos, la historia no está en la ciudad, sino en las comunidades donde los indicadores siguen marcando una distancia profunda respecto al resto del país.