Está sistema lagunario por arriba de su capacidad de almacenamiento

Al estar la laguna en su máxima capacidad, no se han presentado problemas en el abasto de agua

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- El sistema lagunario tiene en estos momentos buenos niveles, no obstante que el intenso calor está afectando a la zona desde hace varias semanas.

Los niveles se encuentran arriba del 95 por ciento.

El gerente general de la COMAPA Altamira, Gabriel Arcos Espinosa dio a conocer que actualmente no es el mismo caso que se presentaba hace dos años con el problema de la crisis hídrica.

«Estamos por arriba del 95 por ciento de la capacidad de almacenamiento del sistema, entonces estamos en muy buenas condiciones a pesar de qie estamos entrando a la parte de la sequía», destacó.

Por ello, al estar la laguna en su máxima capacidad, no se han presentado problemas en el abasto de agua.

Señaló que con las altas temperaturas, aumenta la demanda de agua de un 10 a un 15 por ciento en el municipio.

«Sobre todo en esas horas de la tarde, mediodía en las que se requiere más ese vital líquido y esto hace que algunas colonias, sobre todo las partes altas, se les baje la presión», mencionó.