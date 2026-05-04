Imágenes sensibles: Tragedia en hospital: trabajadora fallece tras accidente con elevador

Tras ser rescatada, fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos donde los médicos trataron de salvarle la vida sin tener éxito

Autoridades de la India investigan un presunto accidente laboral que terminó con la muerte de una trabajadora de limpieza dentro de un hospital. Según los reportes oficiales, los hechos ocurrieron en el Dr. Vasantrao Pawar Medical College, Hospital and Research Centre, ubicado en Nashik, y quedaron grabados por cámaras de seguridad del inmueble. Tras el suceso, el material audiovisual fue difundido en plataformas digitales.

La víctima fue identificada como Jyoti Shivaji Ahire, de aproximadamente 50 años, quien laboraba en el departamento de cirugía. De acuerdo con la información preliminar, el accidente se produjo mientras realizaba actividades relacionadas con el manejo de equipo quirúrgico cerca de un carro elevador de servicio, un sistema utilizado para transportar insumos dentro del área de operaciones.

Según los reportes, la trabajadora se encontraba manipulando uno de estos contenedores cuando se acercó al mecanismo para verificar su posición. En ese momento, se habría inclinado hacia la abertura del sistema, cruzando una zona delimitada por medidas de seguridad. Fue entonces cuando el dispositivo se activó y atrapó su cuello, provocándole lesiones graves en la región cervical y la columna vertebral.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que otro integrante del personal se percató del accidente y alertó a sus compañeros. En cuestión de minutos, varios trabajadores acudieron al lugar para intentar liberarla. Tras ser rescatada, fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos (UCI) para recibir atención médica especializada.

La mujer no sobrevivió a sus heridas

A 50-year-old housekeeping staffer, Jyoti Ahire, died at Government Medical College after her head got trapped in a descending equipment Lift. CCTV captured the horrifying moment. She was rushed for treatment but succumbed to her injuries. The incident has sparked outrage over… pic.twitter.com/BqypQOWXjD — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 28, 2026

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la mujer perdió la vida durante el tratamiento, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto del sistema mecánico. El fallecimiento fue confirmado horas después del incidente, lo que generó una respuesta inmediata de las autoridades.

Tras el deceso, el hijo de la víctima presentó una denuncia ante las autoridades, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por posible negligencia en contra del hospital. Las indagatorias buscan determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad, en la operación del equipo o en la supervisión del área donde ocurrió el accidente.

La administración del hospital informó que el sistema involucrado no corresponde a un elevador para transporte de personas, sino a un dispositivo industrial de carga destinado al traslado de material quirúrgico. Asimismo, señalaron que un ingeniero eléctrico del gobierno realizó una inspección técnica al equipo, sin encontrar fallas mecánicas o eléctricas en su funcionamiento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO