ITACE Altamira despide a subdirectora en recuperación de cáncer de mama

En rueda de prensa, reveló que a partir de que Rodolfo Benito Alamilla Santamaría asume la dirección de la escuela, comenzó el hostigamiento hacia ella, así como al personal que estaba a su cargo

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

La ex subdirectora académica del ITACE Altamira, María del Socorro Mejía Inglés denunció que fue despedida de manera injustificada, a pesar de ser una paciente en recuperación de cáncer de mama.

En rueda de prensa, reveló que a partir de que Rodolfo Benito Alamilla Santamaría asume la dirección de la escuela, comenzó el hostigamiento hacia ella, así como al personal que estaba a su cargo.

“Fui suspendida del cargo de manera injustificada, un despido injustificado y actualmente mi equipo de trabajo también fue removido de su cargo”.

Ante las presuntas irregularidades, decidió poner una denuncia laboral y otra en contra del director en la fiscalía.

“Como mujer me siento afectada porque hablamos de hostigamiento y más que estas autoridades tanto el director del plantel Rodolfo Benito como la directora general Claudia Anaya Alvarado sabían de mi condición”.

Precisó que es una paciente en remisión de cancer de mama, cuando ingresó a la escuela estaba en el último tratamiento de radioterapia.

“En el 2024 me acerqué al maestro Rodolfo Benito, le expuse mi caso y seguía desempeñando mi trabajo como siempre lo he hecho”.

María del Socorro Mejía Inglés, agregó que el 13 de noviembre del 2025, el director del plantel intentó obligarla a firmar una renuncia voluntaria.

Más que la restitución al cargo, la solicitud es que se haga una liquidación conforme a la ley, al estar consciente que no tiene una base sindical.

“La petición es que todo se haga conforme a la ley, que no haya abuso de autoridad no es posible que personas como Rodolfo Benito se pase por alto los lineamientos”, concluyó.