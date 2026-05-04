Se destinan 1 billón de pesos a programas sociales: Claudia

El pago correspondiente al bimestre mayo-junio se realizará del 4 al 27 de mayo, en beneficio de los 32 millones de derechohabientes de las Pensiones y Programas para el Bienestar.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que el movimiento de la Cuarta Transformación llegó al poder con el objetivo de eliminar la corrupción y los privilegios; gracias a ello, hoy en día se destina un billón de pesos en las Pensiones y Programas para el Bienestar, cuyo pago para el bimestre mayo-junio se realizará del 4 al 27 de mayo.

“Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los Programas de Bienestar. ¿Cómo explica el pueblo de México, o ustedes, o cualquier mexicano o mexicana, que hoy se estén destinando un billón de pesos para dedicárselos directo a la gente?”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, resaltó que en los Gobiernos de la Transformación hay honestidad, lo que se traduce en una recaudación, sin aumentar impuestos, de 5.3 billones de pesos en 2025; en que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2024; en la aprobación del Plan B para reducir el número de regidores y disminuir los presupuestos de los Congresos estatales y del Senado, así como la reducción de los homicidios dolosos en 45 por ciento de 2024 al primer trimestre del 2026.

“Hubo una transformación de raíz y nosotros no vamos a traicionar esa transformación. Nunca”, agregó.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que actualmente las Pensiones y Programas para el Bienestar benefician a 32 millones de derechohabientes, y la dispersión de recursos para el bimestre mayo-junio representa una inversión social de 104 mil 768 millones de pesos (mdp).

El depósito se realizará según la primera letra del apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

* Lunes 4 de mayo – A

* Martes 5 de mayo – B

* Miércoles 6 de mayo – C

* Jueves 7 de mayo – C

* Viernes 8 de mayo – D, E, F

* Lunes 11 de mayo – G

* Martes 12 de mayo – G

* Miércoles 13 de mayo – H, I, J, K

* Jueves 14 de mayo – L

* Viernes 15 de mayo – M

* Lunes 18 de mayo – M

* Martes 19 de mayo – N, Ñ, O

* Miércoles 20 de mayo – P, Q

* Jueves 21 de mayo – R

* Viernes 22 de mayo – R

* Lunes 25 de mayo – S

* Martes 26 de mayo – T, U, V

* Miércoles 27 de mayo – W, X, Y, Z

El calendario de pagos puede consultarse en la página: gob.mx/bienestar