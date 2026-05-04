VIDEO: AICM bajo crítica: reportan inundación de aguas negras en la Terminal 1

Los videos compartidos por viajeros en plataformas digitales reavivaron el debate sobre la urgencia de renovar la infraestructura de la Terminal 1.

A escasos días de que México se convierta en el epicentro del fútbol global, la infraestructura de la capital enfrenta un desafío inesperado de salud pública y logística.

Mientras los preparativos para el Mundial 2026 avanzan bajo la mirada internacional, diversos videos difundidos en redes sociales alertaron a los usuarios por una situación insalubre en el pasillo ambulatorio nacional de la Terminal 1 del AICM. Fue durante la tarde del miércoles 29 de abril cuando el tránsito de pasajeros se vio interrumpido por la caída de desechos residuales, consecuencia directa de la ruptura accidental de una tubería de drenaje de cuatro pulgadas.

El suceso se volvió viral tras la difusión de videos que muestran la caída de desechos residuales sobre áreas de tránsito de pasajeros.

¿Qué causó la fuga de aguas negras en el AICM?

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades aeroportuarias, la falla ocurrió alrededor de las 15:00 horas.

El daño se originó durante las labores de rehabilitación estructural y mantenimiento programado que se llevan a cabo en la zona más antigua del complejo. La presión en el tramo afectado del techo provocó que el líquido oscuro se dispersara rápidamente por el suelo, afectando la movilidad en la zona de mostradores y servicios terrestres.

😷‼️ FUGA DE AGUAS NEGRAS INUNDA PASILLOS DEL AICM‼️💩🤮 💥 📌 Se registró una fuga de aguas negras en la planta alta que afectó el pasillo ambulatorio; después, el AICM confirmó que fue por una tubería dañada durante obras y realizó labores para contener y reparar la falla.… pic.twitter.com/fV5XuJqcSb — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) April 30, 2026

Impacto en las operaciones y respuesta oficial

A pesar de la magnitud visual del evento y las quejas de los usuarios por el mal olor en la zona de llegadas nacionales, el AICM confirmó los siguientes puntos clave sobre la situación:

Sin retrasos: Las operaciones aéreas, incluyendo despegues y aterrizajes, no sufrieron afectaciones ni demoras.

Protocolo de limpieza: Equipos de mantenimiento activaron cuadrillas de limpieza inmediata para contener el líquido y desinfectar el área.

Reparación urgente: El tramo de tubería de 4 pulgadas fue sustituido de forma inmediata para evitar nuevos derrames.

Infraestructura del AICM bajo la lupa por el Mundial 2026

Este incidente ocurre en un momento crítico, mientras el recinto atraviesa procesos de remodelación para recibir el flujo de turistas internacionales por el Mundial 2026. Los videos compartidos por viajeros en plataformas digitales reavivaron el debate sobre la urgencia de renovar la infraestructura de la Terminal 1.

Aunque el área fue acordonada parcialmente por seguridad, las autoridades reiteraron que estos trabajos de mantenimiento son necesarios, precisamente, para evitar fallos futuros en la red de drenaje antigua.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS