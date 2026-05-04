VIDEO: Avión con 221 pasajeros impacta camión en autopista antes de aterrizar

Imágenes difundidas posteriormente muestran el momento en que el avión pasa a baja altura sobre la carretera y alcanza al camión

Un avión comercial protagonizó un extraño accidente al chocar contra un camión de reparto de pan mientras sobrevolaba una autopista en Nueva Jersey, Estados Unidos, momentos antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. El hecho ocurrió durante la aproximación final de la aeronave, generando preocupación por la cercanía entre el vuelo y la vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el vuelo involucrado corresponde al UA169 de United Airlines, que había partido desde Venecia, Italia, y transportaba a 221 pasajeros, además de 10 miembros de la tripulación. Durante el descenso, la aeronave habría impactado con un vehículo que circulaba sobre la autopista, además de un poste de iluminación.

Imágenes difundidas posteriormente muestran el momento en que el avión pasa a baja altura sobre la carretera y alcanza al camión, lo que provocó daños visibles tanto en el camión como en un poste de luz. A pesar de lo aparatoso del hecho, no se reportaron víctimas fatales ni lesiones graves entre los ocupantes del avión.

El accidente ocurrió durante la tarde del domingo, en una de las zonas con mayor tránsito en las cercanías del aeropuerto. La cercanía del vuelo con la autopista ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en las que se realizó la maniobra de aproximación.

Autoridades confirman daños y abren investigación

JUST IN: Baltimore bakery truck struck by a United Airlines plane coming in for a landing at Newark Liberty International Airport in New Jersey. According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400. Senior vice president of Transportation & Logistics at… pic.twitter.com/Ckm5jH6FOq — Collin Rugg (@CollinRugg) May 3, 2026

Tras el aterrizaje, la aeronave logró completar su recorrido hasta la terminal sin complicaciones adicionales, lo que permitió que los pasajeros descendieran con normalidad. Según la aerolínea, ninguno de los viajeros ni miembros de la tripulación resultó herido, a pesar del impacto registrado durante la aproximación.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó que el avión causó daños tanto al camión involucrado como a un poste de luz ubicado en la autopista. El conductor del vehículo fue trasladado a un hospital para revisión médica, aunque posteriormente fue dado de alta al presentar únicamente lesiones menores.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. De manera preliminar, indicó que el avión impactó con un objeto durante su descenso hacia el aeropuerto, lo que coincide con los reportes sobre la colisión en la autopista.

La aerolínea también señaló que su equipo técnico revisará la aeronave para evaluar posibles daños y determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente. Hasta el momento, no se ha detallado si hubo fallas operativas o factores externos que hayan influido en la trayectoria del vuelo.

Impacto genera preocupación por seguridad aérea

El hecho ha generado atención debido a la proximidad entre las rutas aéreas y las vialidades terrestres en zonas cercanas a aeropuertos. Especialistas han señalado que este tipo de incidentes son poco comunes, aunque pueden ocurrir en fases críticas del vuelo como el aterrizaje.

En este caso, la aeronave transportaba a 221 pasajeros y una tripulación de 10 personas, quienes no resultaron afectados. La situación ha sido considerada como un incidente de alto riesgo, debido a que ocurrió en una zona con tránsito vehicular constante.

Las autoridades estatales indicaron que se dará seguimiento al caso para determinar responsabilidades y prevenir situaciones similares en el futuro. Mientras tanto, el accidente ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en maniobras de aproximación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO