Aplicarán mano dura a transporte de carga en Tampico por alza de accidentes

Estas medidas responden al incremento de accidentes en la zona conurbada, por lo que se busca reforzar la regulación del transporte pesado y mejorar la seguridad vial

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

El retiro de licencias de conducir y de placas a unidades de carga que circulen fuera de horario forma parte de las modificaciones al Reglamento de Tránsito de Tampico, informó Edgar Treviño Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad del Cabildo.

“Sanciones para transporte pesado más castigado… transporte pesado que no haga uso de horarios, se endurece quitar licencia y placas”

El edil explicó que estas medidas responden al incremento de accidentes en la zona conurbada, por lo que se busca reforzar la regulación del transporte pesado y mejorar la seguridad vial.

Para garantizar su cumplimiento, el municipio analiza incrementar el número de elementos de Tránsito y reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad.

“Tener mayor presencia en puntos clave, reforzar la vigilancia… la ciudad está creciendo mucho… pedimos un estudio de cuántos agentes operativos se pueden reforzar rumbo al verano”

Treviño Martínez indicó que el objetivo es proteger a peatones, conductores y usuarios vulnerables, además de prevenir percances.

“Proteger a los peatones, conductores y usuarios vulnerables… fortalecer el reglamento, prevenir accidentes y dar seguridad vial”

Advirtió que las disposiciones deberán aplicarse de manera efectiva.

“Vamos a vigilar que no se quede en papel… pedimos a conductores y peatones que cumplan”

Asimismo, adelantó que las modificaciones contemplan regular la velocidad en zonas escolares bajo estándares internacionales, como parte de una estrategia integral de movilidad.