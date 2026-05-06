Avanza rehabilitación de colector sanitario en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo

Con esta acción, se contribuye a mejorar la eficiencia del sistema de drenaje sanitario, reducir riesgos de fugas, prevenir afectaciones a la salud pública y proteger el entorno urbano y ambiental

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura hidrosanitaria en la zona sur de Tamaulipas, COMAPA Sur supervisa los trabajos de rehabilitación de un colector sanitario ubicado en la calle Japón, entre Luxemburgo e Irak, en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo de Tampico, mismos que registran un avance del 50%.

Esta obra se desarrolla a través del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), esquema que permite reinvertir recursos en proyectos orientados a mejorar la eficiencia de los servicios de agua potable y saneamiento, consolidando el compromiso del organismo con la modernización de la infraestructura.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de un colector de diversas medidas, así como la construcción de una madrina de 12 pulgadas, elemento clave para optimizar el funcionamiento del sistema de conducción de aguas residuales.

Cabe destacar que esta línea forma parte de una red principal que canaliza las aguas residuales de distintas colonias hacia el cárcamo Santa Elena, en el municipio de Altamira, garantizando su adecuado traslado para su tratamiento.

Con esta acción, se contribuye a mejorar la eficiencia del sistema de drenaje sanitario, reducir riesgos de fugas, prevenir afectaciones a la salud pública y proteger el entorno urbano y ambiental, elevando así la calidad de vida de las familias beneficiadas.