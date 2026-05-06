Lanzan Observatorio Judicial Ciudadano para vigilar la justicia en el sur

Su creación responde a la demanda social de mayor transparencia, rendición de cuentas y acceso efectivo a la justicia

José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

En la zona sur de Tamaulipas fue integrado un Observatorio Judicial ciudadano ante la necesidad de vigilar, evaluar y fortalecer el funcionamiento del sistema de justicia en la región.

A través de un mensaje se informó que su creación responde a la demanda social de mayor transparencia, rendición de cuentas y acceso efectivo a la justicia.

“Se busca generar información objetiva y participación ciudadana para fortalecer el Estado de Derecho y acercar la justicia a la población”, revela el cartel de invitación a su formalización.

El mecanismo , se lee, pretende analizar el desempeño de las instituciones judiciales, identificar áreas de mejora y proponer acciones concretas desde la sociedad civil organizada.

También busca incidir en la confianza pública mediante seguimiento a procesos, evaluación de resultados y difusión de datos sobre el sistema judicial.

El próximo viernes 8 de mayo a las 11:30 horas se dará inicio formal a este organismo durante su presentación en la región.