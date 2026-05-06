Pemex activa protocolos de emergencias por simulacro

La movilización abarcó puntos clave como la Refinería Madero, terminales de almacenamiento, complejos procesadores de gas y sectores de ductos

Por Óscar Figueroa

La Razón

Petróleos Mexicanos se sumó al Simulacro Nacional 2026 en todos sus centros de trabajo y oficinas administrativas del estado. El ejercicio, bajo la coordinación de Protección Civil, inició a las 11:00 horas con el fin de evaluar la respuesta del personal ante posibles sismos y eventos de riesgo.

La movilización abarcó puntos clave como la Refinería Madero, terminales de almacenamiento, complejos procesadores de gas y sectores de ductos. En cada sede, los trabajadores desalojaron los inmuebles de forma ordenada para verificar la eficacia de las rutas de salida y los tiempos de reacción de las brigadas internas.

Esta práctica permite la actualización de los sistemas de auxilio y la detección de áreas de oportunidad en la logística de seguridad. La participación en los edificios administrativos también sirvió para consolidar la coordinación operativa entre los empleados y los cuerpos de rescate frente a una emergencia real.

A través de este ejercicio, la empresa pública prioriza la prevención dentro de la industria energética. La capacitación constante de su personal garantiza una atención oportuna que resguarda tanto las instalaciones estratégicas como la integridad de los trabajadores en la entidad.