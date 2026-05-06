Suspenden 13 clínicas privadas en Tamaulipas por irregularidades; dos en el sur

Las revisiones buscan garantizar que tanto los establecimientos como el personal médico cumplan con requisitos básicos, entre ellos contar con cédulas profesionales, certificaciones vigentes y condiciones adecuadas para la atención de pacientes

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) suspendió 13 clínicas privadas en Tamaulipas durante 2025 por incumplir la normatividad sanitaria; de éstas, dos se localizan en la zona sur del estado.

Durante una visita a la colonia Vicente Guerrero, sector Moscú, en Tampico, el comisionado estatal, Mario Rebolledo Urcadiz, informó que las suspensiones derivan de un proceso de verificación aplicado a unidades médicas privadas.

“En el estado tenemos 169 hospitales y clínicas privadas; hemos realizado una primera verificación en la frontera y en el sur, en Tampico, Madero y Altamira… hemos suspendido 13 hospitales y clínicas que no cumplen; aquí en el sur, dos”

El funcionario explicó que las revisiones buscan garantizar que tanto los establecimientos como el personal médico cumplan con requisitos básicos, entre ellos contar con cédulas profesionales, certificaciones vigentes y condiciones adecuadas para la atención de pacientes.

“COEPRIS lo que hace es verificar que los profesionales que ofertan servicios médicos cumplan con sus requerimientos: cédulas profesionales, certificación correspondiente como especialistas, y que los lugares donde prestan el servicio tengan todo en regla”

Dijo que en caso de detectarse irregularidades de carácter penal, corresponde a la Fiscalía General del Estado dar seguimiento a las investigaciones.

En ese sentido, recordó que recientemente una persona fue vinculada a proceso por el delito de usurpación de profesión, luego de brindar atención médica sin contar con cédula profesional y causar afectaciones a la salud de un paciente en una clínica de Ciudad Madero.

Rebolledo Urcadiz expresó que la prestación de servicios médicos debe apegarse a una regulación estricta, con el fin de evitar riesgos a la población y garantizar atención segura.