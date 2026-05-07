Enjambre en fachada de casa moviliza a Bomberos de Madero

Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades de Protección Civil tras notar la presencia masiva sobre la pared del inmueble.

Por Óscar Figueroa

La Razón

MADERO.- Un enjambre de grandes dimensiones se estableció en la parte alta de una casa en Ciudad Madero.

Las abejas estaban en una vivienda localizada en el cruce de las calles Puerto Márquez y Puerto Manzanillo, del Fraccionamiento Los Cedros

El enjambre se aglomeró en la esquina superior de la fachada, a pocos metros de una ventana, hecho que despertó el temor de los residentes ante una posible entrada al domicilio.

Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades de Protección Civil tras notar la presencia masiva sobre la pared del inmueble.

El punto donde se ubicaron resultó de difícil acceso para los propietarios, quienes optaron por solicitar apoyo de los bomberos municipales para evitar ataques o incidentes en la zona residencial.

Personal de emergencia recibió el reporte y realizó las labores de retiro pertinentes. Se recomendó a los habitantes de los domicilios aledaños a mantener las protecciones de las ventanas cerradas y evitar cualquier estímulo que pudiera dispersar el enjambre hacia el interior de las casas o hacia los transeúntes en las vialidades del fraccionamiento.