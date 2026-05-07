Exigen a transporte circular de noche con luz interior prendidas

El subsecretario del Transporte en el estado, Armando Núñez Montelongo, quien explicó que esta disposición ya entró en vigor y aplica tanto para transporte público como privado.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las unidades del transporte público y los servicios de plataformas digitales como Uber y Didi en Tamaulipas deberán circular con las luces interiores encendidas durante la noche, como medida de seguridad para usuarios y conductores.

Así lo informó el subsecretario del Transporte en el estado, Armando Núñez Montelongo, quien explicó que esta disposición ya entró en vigor y aplica tanto para transporte público como privado.

Precisó que camiones urbanos y taxis ya cumplen con esta medida, mientras que los vehículos de plataformas digitales son los que aún deben ajustarse a la nueva normativa.

El funcionario señaló que la Subsecretaría del Transporte será la encargada de hacer cumplir esta disposición, con apoyo de Tránsito y de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque dijo desconocer si ya se contemplan sanciones específicas por incumplimiento.

Por otra parte, anunció que en los próximos días se emitirá un acuerdo para cancelar cerca de 4 mil concesiones de transporte que quedaron en desuso tras la pandemia, principalmente en el sur del estado.

Indicó que, en contraste, han surgido servicios irregulares, como alrededor de 800 unidades de transporte escolar en Reynosa sin concesión, más de mil unidades de transporte de personal y diversas grúas operando sin autorización.

Finalmente, informó que se han entregado 218 tarjetones de exención de pago en la caseta de la carretera Rumbo Nuevo a ejidatarios de San Juan de Oriente y San Antonio, así como a personal de salud, maestros y trabajadores que transitan diariamente por la zona, además de casos especiales de familias con pacientes en tratamiento.