Reculó y debe irse

POLVO DEL CAMINO/ MAX ÁVILA

Por. Max Ávila

El columnista supone que Mario Delgado Carrillo no tardará mucho en dejar la secretaría de Educación. El reciente escándalo basta para justificar el despido. Y es que sin medir consecuencias causó tremendo lío a la Señora Presidenta la cual hubo de poner orden en un tema con alto grado de complejidad alterado aún más por la torpeza del funcionario quien metió al ring a padres de familia, sindicatos, oposición, medios de comunicación; todos contra el supremo gobierno ante la posibilidad de robar casi un mes de clases a 30 millones de niños y jóvenes bajo pretextos pueriles o, mejor dicho, propios de alguien ajeno al proyecto de la nueva nación.

El todavía responsable de la dependencia ha sido tolerado hasta el cansancio, (y deje, podría tener la fortuna de resultar candidato a la gubernatura de Colima), sin embargo, es de creer que su buena suerte terminó, de otra forma no lo hubieran exhibido como lo fue, dejándolo en ridículo y con él a la totalidad de los y las responsables de la materia en los estados que como sabéis, habían aprobado la primera versión publicitándola como un hecho sin consultar a los verdaderos involucrados y por lo que se ve, tampoco a Doña Claudia. ¡Ah, chingá!.

Usted insistirá en que la titular del ejecutivo federal no pudo estar ajena a la suspensión anticipada de clases para facilitar el negocio del fútbol, y pue-que tenga razón sabiendo que las autoridades de todo tipo están convertidas en socios honorarios de los buitres del espectáculo. Es aquí donde entra la sospecha respecto de que Delgado Carrillo cayó en la trampa que facilitaría su expulsión del gabinete. Todos sabíamos que la idea atenta contra la educación integral de una generación que enfrenta el avance de la tecnología y el reto de sobrevivir con dignidad.

Mario debe dejar el cargo a la brevedad por el desprestigio que causa al régimen y la intención de enfrentar a la Jefa de Jefas con la población. Ahora mismo pesan sobre él señalamientos tan graves que podría ser requerido en cualquier momento por los EU, al igual que otros políticos caídos en las tentaciones ofrecidas por el crimen organizado con tal de colmar ambiciones de poder. Desde luego hasta ahora son presunciones con la presentación de evidencias de culpabilidad en el momento oportuno, como acostumbran los gringos cuando se trata de complicidad y corrupción que les afecta directamente.

Por cierto, hasta la hora de escribir estas líneas permanecía oculto Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa con licencia que el columnista considera no regresará al cargo, y menos cuando habrá elecciones en su estado el próximo año y donde existe riesgo de que Morena resulte derrotado después del conocido y vergonzoso capítulo protagonizado por uno de los consentidos de la 4T.

Este caso sigue siendo verdadero laberinto para el morenismo del que no encuentra salida. Los argumentos de “inocencia” de Rocha Moya resaltados cada “mañanera” son insuficientes, en tanto surgen más pruebas de culpabilidad que disipan dudas que otorgan razón a EU. Ya veremos la forma y manera en que vienen por él y por el resto de los señalados ignorando el discurso sobre soberanía, independencia y libertad surgido con frecuencia desde Palacio Nacional mismo que Trump literalmente se lo pasa por el arco del triunfo.

Por otra parte, en cuanto al mandato de la Señora Presidenta dirigido a senadores y diputados de regresar a territorio, será muy difícil de ocurrir dado que los integrantes de la llamada “representación popular” prefieren disfrutar las mieles que les otorga el cargo que cumplir los compromisos contraídos para obtener el voto. No volverán porque enfrentarían el enojo ciudadano por falsos(as), mentirosos(as), ladrones(as) y lo que le sigue, aunque pudiera haber excepciones, pero solo en aquellos(as) que buscan obtener puestos donde robar más y mejor. Aquí en Tamaulipas tenemos ejemplares que siguen viendo la política cual negocio particular y no como vocación de servicio. Son a los(as) que les encanta tomarse la foto al lado de la jodencia mostrando hipócrita y forzada sonrisa que los y las pinta de grotesca falsedad. Usted les conoce, bien que les conoce, así que no vuelva a tenerles confianza.

SUCEDE QUE

Dícese del poder judicial que “desempolvará” quinientas órdenes de aprehensión. Jueces y magistrados locales no le hagan al tío Lolo, a la raza nomás le importa que se cumpla una y ya saben la de quién. Con eso es más que suficiente porque el tiempo se acaba y contra los saqueadores no han hecho nada, nadita de nada. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.