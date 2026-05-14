Alerta: Viene calor intenso en Tamaulipas

Piden a población protegerse de altas temperaturas, luego que se pronostican altas temperaturas de 42 y 46 grados para el fin de semana

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El calor intenso y el ambiente bochornoso volverán a dominar en Tamaulipas durante los próximos días, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre los 42 y 46 grados centígrados, principalmente en municipios de la región cañera, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico, las altas temperaturas incrementarán gradualmente hacia el fin de semana, elevando el riesgo de golpes de calor, deshidratación y afectaciones entre personas vulnerables, especialmente adultos mayores, niños y trabajadores expuestos al sol.

La dependencia estatal alertó además sobre un evento de “surada”, fenómeno caracterizado por viento cálido y seco proveniente del sur, que podría generar ráfagas de entre 35 y 55 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.

Estas condiciones podrían favorecer la rápida propagación de incendios en áreas con vegetación seca, además de provocar tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras.

Aunque el panorama será predominantemente caluroso, Protección Civil señaló que de manera aislada podrían presentarse lluvias y tormentas durante las tardes y noches en sectores de la Sierra Madre Oriental.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse hidratada, evitar actividades físicas entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, utilizar ropa ligera y no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados.

También exhortaron a seguir los reportes oficiales y atender las indicaciones emitidas por las unidades municipales de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Tamaulipas ha enfrentado en las últimas semanas una combinación de calor extremo y humedad elevada, situación que ha disparado las sensaciones térmicas por encima de las temperaturas registradas oficialmente.