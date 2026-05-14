Aprieta calor en Tamaulipas; reportan deshidratados e insolaciones

La secretaria de Salud estatal, la Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, informó que hasta el momento se contabilizan cuatro casos de deshidratación y un caso de insolación.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las temperaturas extremas que ya golpean a Tamaulipas comenzaron a reflejarse en hospitales y centros de salud, donde se han registrado casos de deshidratación e insolación relacionados con la intensa ola de calor.

La secretaria de Salud estatal, la Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, informó que hasta el momento se contabilizan cuatro casos de deshidratación y un caso de insolación, aunque ninguno ha derivado en consecuencias fatales.

Sin embargo, advirtió que las afectaciones podrían aumentar conforme avance la temporada de calor, especialmente entre menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La funcionaria insistió en la necesidad de mantener medidas preventivas para evitar golpes de calor, principalmente entre trabajadores expuestos al sol y estudiantes que realizan actividades en exteriores.

Entre las recomendaciones destacó mantenerse hidratados constantemente, utilizar protector solar, ropa de manga larga, gorras y evitar exposición prolongada durante las horas de mayor intensidad solar.

También pidió acudir de inmediato a revisión médica ante síntomas como mareos, dolor de cabeza, agotamiento extremo o desorientación, ya que un golpe de calor puede agravarse rápidamente si no se atiende a tiempo.