Buscan reclutar a mil elementos estatales

La Secretaría de Seguridad Pública pretende para superar los 5 mil agentes activos y fortalecer el estado de fuerza de la Guardia Estatal

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) busca incorporar mil elementos a la Guardia Estatal durante este año y superar así los 5 mil agentes activos en la entidad.

El General Carlos Arturo Pancardo Escudero dijo tener confianza en que este mismo año se logre reclutar a mil nuevos elementos, “vamos caminando, si nos falta pero creo que sí podemos este lograr aumentar un poco la meta que fue del año pasado”.

Actualmente la dependencia de seguridad cuenta con alrededor de 4,100 agentes, por lo que se busca fortalecer la seguridad tras registrarse una disminución de elementos activos en 2024.

La dependencia ofrece un sueldo mensual de 26,177 pesos; de 25,736 para cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad y de 18,836 pesos para gúia técnico, salarios antes de impuestos, incluyendo raciones.

Entre las prestaciones que se ofrecen son vacaciones de 20 días divididos en dos periodos, servicio médico del ISSSTE, aguinaldo de 60 días dividido en dos periodos, prima vacacional de 20 días.

Así como bonos (útiles es olares, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre), becas para hijos, capacitación continúa, plan de carrera policial y seguro de vida.

Durante el proceso de formación, los cadetes reciben becas de 30 mil pesos para Guardia Estatal, 22 mil para custodios y guías técnicos, así como alojamiento, alimentación y servicio médico.

El reclutamiento se está realizando tanto en Tamaulipas como en otras entidades como San Luis Potosí, Ciudad de México y Veracruz, entre otros.

En entrevista, el titular de Seguridad Pública, desestimó que eventos como el ocurrido el pasado 5 de mayo en la colonia Valle Soleado donde elementos de la Guardia Estatal fueron agredidos, cobrando la vida de dos efectivos, mientras un tercero permanece delicado.

“No, porque ven que los apoyamos, tienen todas las facilidades y la institución está puesta a cualquier situación que se le presente a la familia”, afirmó el funcionario, quien reconoció que son 20 los elementos caídos durante la presente administración, cuatro de ellos en el último año.

En este tema, Pancardo Escudero aseguró no tener conocimiento de participación de elementos de la corporación en el ataque, y negó investigaciones internas contra sus guardias.

“Para nada, no tengo conocimiento eso, y esto es una un evento que lo hizo el crimen organizado”, asegurando que colaborarán con las investigaciones que la Fiscalía de Justicia del Estado esté realizando en ese caso.

“Yo colaboraré con todo, pero eso no me corresponde a mí o será la fiscalía, pero no tenemos ningún evento que nuestro personal haya participado hasta ahora”, aseguró el mando policial.