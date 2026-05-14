Cada vez hay menos maestros en Tamaulipas

Las cifras oficiales muestran así un cambio gradual en el sistema educativo tamaulipeco. El número de alumnos comienza a reducirse, especialmente en niveles básicos, y junto con ello también disminuyen grupos, escuelas y maestros frente al aula.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El desgaste del magisterio tamaulipeco ya comenzó a reflejarse en las estadísticas oficiales. Los anuarios de la Secretaría de Educación de Tamaulipas muestran que, aunque el sistema educativo todavía atiende a más de un millón de estudiantes, los niveles básicos acumulan menos maestros, menos alumnos y menos grupos escolares en los últimos ciclos.

La reducción puede verse claramente al comparar los tdos ciclos escolares más recientes. En 2024-2025 el estado tenía 55 mil 391 docentes; para 2025-2026 la cifra bajó a 55 mil 244 maestros. Esto significa que Tamaulipas perdió 147 docentes en apenas un año.

Sin embargo, el desgaste se entiende mejor cuando se revisan tres ciclos escolares consecutivos: 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026. Ahí aparece una caída sostenida en niveles como primaria y bachillerato, donde el número de maestros disminuye año con año.

Primaria es el caso más evidente. En 2023-2024 existían 14 mil 745 maestros; en 2024-2025 la cifra bajó a 14 mil 690 y para 2025-2026 descendió a 14 mil 627 docentes. Es decir, en dos ciclos escolares desaparecieron 118 plazas de maestros de primaria.

La caída también se refleja en los estudiantes. Primaria pasó de 353 mil 648 alumnos en 2023-2024 a 345 mil 641 en 2024-2025 y finalmente a 337 mil 784 en 2025-2026. En total, el nivel perdió casi 16 mil alumnos en dos años.

El impacto alcanzó incluso a la infraestructura escolar. Las primarias en Tamaulipas pasaron de 2 mil 376 planteles en 2023-2024 a 2 mil 360 en 2024-2025 y luego a 2 mil 353 en 2025-2026. En el mismo periodo desaparecieron 166 grupos escolares. En muchas comunidades esto significa salones fusionados o maestros atendiendo varios grados al mismo tiempo.

En bachillerato ocurre un fenómeno similar. En el ciclo 2023-2024 existían 7 mil 857 docentes; para 2024-2025 la cifra bajó a 7 mil 811 y en 2025-2026 descendió a 7 mil 665 maestros. La pérdida acumulada en dos ciclos escolares fue de 192 docentes.

Preescolar también refleja una contracción del sistema educativo. Entre 2024-2025 y 2025-2026 el nivel perdió cerca de 6 mil alumnos, además de grupos y planteles escolares. La reducción está relacionada con la baja natalidad y con familias que migran a otras ciudades o estados.

Aunque el estado perdió docentes en niveles básicos, otros sectores crecieron y ayudaron a compensar parcialmente la caída total. Educación superior, por ejemplo, aumentó de 11 mil 050 docentes en 2023-2024 a 11 mil 487 en 2024-2025. Gracias a este incremento universitario, el descenso estatal no fue todavía más pronunciado.

Las ciudades fronterizas y urbanas concentran la mayor presión educativa. Reynosa atiende más de 213 mil alumnos con 9 mil 511 maestros; Victoria mantiene más de 122 mil estudiantes con 7 mil 580 docentes y Matamoros supera los 148 mil alumnos con 7 mil 346 maestros.

En contraste, algunos municipios rurales sobreviven con plantillas mínimas. San Nicolás tiene apenas 24 docentes; Cruillas 32; Palmillas 37 y Guerrero 38 maestros en todos los niveles educativos. En estas zonas, la jubilación o cambio de adscripción de un maestro puede dejar a una escuela prácticamente sin personal suficiente.

Otro dato relevante es que el estado continúa abriendo espacios escolares pese a la disminución de docentes. Entre 2024-2025 y 2025-2026 Tamaulipas sumó 73 escuelas y 385 grupos nuevos, aunque perdió maestros en el balance general. Esto provoca que muchos docentes deban asumir más carga laboral y administrativa.

Las cifras oficiales muestran así un cambio gradual en el sistema educativo tamaulipeco. El número de alumnos comienza a reducirse, especialmente en niveles básicos, y junto con ello también disminuyen grupos, escuelas y maestros frente al aula. El desgaste del magisterio ya no sólo se percibe en las protestas o jubilaciones; ahora también queda registrado en las estadísticas oficiales de educación.