Cesarán a funcionarios de salud que no “jalen”

Anuncia la Secretaría de Salud que seguirán los ajustes internos y cambios de funcionarios que no den resultados

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas continuará realizando ajustes internos y cambios de funcionarios en distintas áreas de la dependencia, advirtió la titular del sector, Adriana Marcela Hernández Campos, al señalar que los relevos seguirán aplicándose en donde no se estén obteniendo resultados.

La funcionaria explicó que la reestructura administrativa y operativa permanece en evaluación constante, por lo que no descartó nuevos movimientos en direcciones, jurisdicciones sanitarias y áreas estratégicas del sistema estatal de salud.

“Vamos a seguir.

Recordemos que este es un proceso paulatino y, conforme vayamos encontrando situaciones en las que podamos mejorar, se realizarán los cambios necesarios”, declaró.

Hernández Campos reconoció que durante las últimas semanas ya se efectuaron al menos tres o cuatro relevos en cargos directivos importantes, incluido el área jurídica; sin embargo, dejó claro que todavía podrían darse más modificaciones dependiendo del desempeño de cada funcionario.

“Todos estamos sujetos a nuestra función y a los resultados, pero los cambios son necesarios y siempre en pro de la mejora”, expresó la secretaria, al insistir en que la prioridad es fortalecer la atención médica y la operatividad institucional en beneficio de la población.

Sobre posibles cambios dentro de hospitales públicos, aclaró que gran parte de esas decisiones corresponden al modelo IMSS-Bienestar y al coordinador estatal, Marggid Rodríguez Avendaño, quien es el encargado de definir ajustes internos en las unidades hospitalarias.

“En los hospitales, recordemos que esto compete más a IMSS-Bienestar. El doctor Marggid Rodríguez Avendaño es el coordinador y él es el responsable de decidir cuáles son los cambios necesarios”, explicó.

La titular de Salud señaló que las revisiones forman parte de una estrategia para enfrentar retos sanitarios actuales, entre ellos la vigilancia epidemiológica, atención a enfermedades crónicas, campañas preventivas y reorganización administrativa en distintas regiones del estado.

Aunque consideró que todavía es temprano para medir el impacto de los cambios ya realizados, dejó claro que la evaluación continuará y que los funcionarios que no cumplan con los objetivos podrían ser sustituidos.

“Es muy pronto todavía, tenemos que dar un poco más de tiempo… si no, se seguirán haciendo cambios”, puntualizó.