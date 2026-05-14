Choque dejó dos lesionados en Madero

Al sitio del accidente arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales para controlar los escurrimientos de aceite sobre el pavimento.

Óscar Figueroa

La Razón

El choque de dos vehículos provocó la movilización de los cuerpos de emergencia la tarde de este jueves en Ciudad Madero.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Necaxa y Nuevo León en la colonia Hidalgo Poniente, donde ambos automóviles sufrieron daños materiales de consideración.

Paramédicos de la Cruz Roja Madero brindaron atención a dos personas lesionadas.

Tras la estabilización de los heridos en el sitio, los rescatistas realizaron su traslado a distintos hospitales de la región para una valoración médica.

Al sitio del accidente arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos Municipales para controlar los escurrimientos de aceite sobre el pavimento.

Estas labores evitaron otros percances en la zona, mientras los agentes de Tránsito resguardaron el área y elaboraron el informe del percance.

Debido a que el incidente dejó personas con lesiones, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomó conocimiento de los hechos.

El personal ministerial inició las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Las dos unidades fueron llevadas al mesón donde quedaron a disposición de las autoridades para los trámites correspondientes.