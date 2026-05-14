De Tamaulipas a Venus: alumna de CONALEP destaca en torneo aeroespacial mundial

Se trata de Dulce Carolina Vicencio Medina, alumna del CONALEP Tamaulipas, quien integró el equipo mexicano Astra MX, seleccionado entre cientos de propuestas internacionales para avanzar a la etapa de defensa oral del certamen

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una estudiante tamaulipeca puso en alto el nombre de México en una de las competencias juveniles más importantes del mundo en materia aeroespacial, al participar en el Torneo Internacional de Diseño de Hábitats Espaciales 2026 con un proyecto enfocado en la creación de vida humana en Venus.

Se trata de Dulce Carolina Vicencio Medina, alumna del CONALEP Tamaulipas, quien integró el equipo mexicano Astra MX, seleccionado entre cientos de propuestas internacionales para avanzar a la etapa de defensa oral del certamen.

El director general del CONALEP en el estado, Fernando Arizpe Pedraza, destacó que el proyecto “V0CHITO” llamó la atención por combinar ciencia, ingeniería y cultura mexicana en una propuesta futurista para desarrollar un hábitat atmosférico en Venus.

La iniciativa integró sistemas de energía, soporte de vida y un esquema de operación sustentable, además de módulos inspirados en elementos tradicionales mexicanos como la Rosca de Reyes, lo que dio identidad propia al diseño presentado por el equipo nacional.

La exposición final se realizó de forma virtual ante especialistas internacionales y fue encabezada por la joven tamaulipeca, quien defendió técnicamente el proyecto en inglés y ante un entorno altamente competitivo.

“Estamos demostrando que en Tamaulipas hay jóvenes con capacidad para competir al más alto nivel internacional”, expresó Arizpe Pedraza al reconocer el desempeño de la estudiante.

Añadió que este tipo de competencias permiten fortalecer la formación académica y científica de los estudiantes, además de abrirles oportunidades en sectores estratégicos relacionados con tecnología e innovación.

El funcionario señaló que impulsar el talento juvenil forma parte de la estrategia educativa promovida por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para posicionar a Tamaulipas en áreas de desarrollo científico y tecnológico.