Delatan 20 robos a restaurantes locales

Denuncian en lo que va del año una ola de robos a restaurantes en Victoria; se establece coordinación con autoridades

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En los últimos dos meses se ha registrado un incremento en los robos a restaurantes de Ciudad Victoria, con un total de 20 reportes en lo que va de 2026, denunció Jesús Arnoldo Gómez González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

El dirigente empresarial reconoció que se trata de una situación preocupante; sin embargo, aseguró que ya se trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a los casos y lograr la captura de los responsables.

“Lo que más generan son daños a los establecimientos.

Ha habido buena respuesta por parte de las instancias de seguridad”, señaló.

CANIRAC Victoria agrupa a alrededor de 200 socios, por lo que consideró elevado el número de robos registrados este año, principalmente durante los últimos dos meses.

Los delincuentes han causado daños en cerraduras, cristales y puertas, además de sustraer equipo de cómputo y televisores, principalmente aquellos de fácil acceso.

Gómez González explicó que mantienen comunicación permanente a través de la Mesa de Seguridad y Justicia Ciudadana, donde cuentan con espacios para exponer las problemáticas del sector.

“A nosotros nos han dado buena atención y seguimiento a las denuncias, incluso a través de un abogado en la Mesa de Seguridad, lo que ha permitido algunas detenciones”, indicó.

No obstante, reconoció que buscan que las sentencias contra los responsables tengan mayor peso para inhibir este tipo de delitos.

Aclaró que no se tienen cifras exactas sobre el monto de lo robado ni sobre el porcentaje de casos esclarecidos, al tratarse de información sensible que corresponde a las autoridades.

El líder restaurantero también admitió que el sector enfrenta un panorama económico complicado debido a la inflación en algunos productos; sin embargo, afirmó que los empresarios han hecho esfuerzos para evitar incrementos en los precios de los menús.