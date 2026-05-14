Destacan aumento en recaudación en parquímetros

Este incremento refleja la confianza de la ciudadanía en el manejo transparente de los recursos públicos y en un gobierno que reinvierte el dinero recaudado en obras y servicios.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- La modernización del sistema de parquímetros en Nuevo Laredo elevó la recaudación municipal de poco más de 70 mil pesos mensuales a más de 300 mil pesos, recursos que hoy permiten al Gobierno Municipal ampliar obras de pavimentación, infraestructura hidráulica, alumbrado público y rehabilitación urbana en distintos sectores de la ciudad.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que este incremento refleja la confianza de la ciudadanía en el manejo transparente de los recursos públicos y en un gobierno que reinvierte el dinero recaudado en obras y servicios que impactan directamente en la calidad de vida de las familias neolaredenses.

“Antes se recaudaban alrededor de 70 u 80 mil pesos mensuales en parquímetros y hoy estamos superando los 300 mil pesos. Esa es la confianza que la ciudadanía ha depositado en el Gobierno de la transformación y ese dinero regresa directamente para los ciudadanos”, expresó la presidenta municipal.

Canturosas Villarreal señaló que gracias al incremento en la recaudación municipal se continúan impulsando obras de pavimentación, drenaje sanitario, alumbrado público, infraestructura hidráulica y rehabilitación de espacios públicos en distintos sectores de Nuevo Laredo.

Indicó que estos recursos también permiten fortalecer proyectos enfocados en mejorar la movilidad, el suministro de agua potable y la modernización urbana de la ciudad.

“Lo que queremos es que los ciudadanos vean reflejado su dinero en mejores calles, mejores espacios recreativos, mejor alumbrado y mejores servicios para todas las familias”, puntualizó.

La alcaldesa agregó que el aumento en el pago del impuesto predial y en la utilización de los nuevos estacionómetros refleja que la ciudadanía percibe resultados y mantiene confianza en el trabajo que realiza el Gobierno Municipal.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad financiera, transparencia y cercanía con la ciudadanía para seguir impulsando obras y acciones que contribuyan a la transformación y modernización de Nuevo Laredo.