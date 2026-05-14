Detienen a dos presuntos cacos

Están relacionados con diversos atracos en la ciudad, autoridades piden a la ciudadanía denunciarlos en caso de reconocerlos

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a dos hombres en hechos distintos, quienes son investigados como presuntos responsables de diversos atracos en la ciudad.

El primer detenido fue identificado como Raúl Alberto “R”, de 21 años y vecino de la colonia La Presita. El joven fue capturado luego de que se recibieran denuncias por robos domiciliarios; sin embargo, tras su detención, los afectados que habían reportado los hechos al 911 dejaron de presentar nuevos señalamientos. Por el momento, Raúl Alberto “R” fue puesto a disposición de la barandilla de Dos Zaragoza.

El segundo caso corresponde a Roberto “A”, arrestado en el puente elevado conocido como “La Joroba”, que conecta la avenida Adolfo López Mateos con la avenida Tecnológico. A este individuo le aseguraron una motocicleta, así como cierta cantidad de marihuana y cristal, por lo que fue turnado ante la Fiscalía para que se determine su responsabilidad.

Las autoridades cuentan con información que vincula a Roberto con robos a tiendas de conveniencia, como Oxxo, y a depósitos de cerveza. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a los detenidos, acuda a presentar la denuncia correspondiente con el fin de llegar hasta las últimas consecuencias.