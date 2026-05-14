El Estadio Banorte pasará a llamarse Estadio Ciudad de México, y estará en control de la FIFA durante el Mundial 2026

El Estadio Banorte se llamará Estadio Ciudad de México y estará en control de la FIFA durante el Mundial 2026

La FIFA tomó oficialmente el control del Estadio Banorte, con motivo de la Copa Mundial 2026.

Por medio de un comunicado la mañana del 14 de mayo de 2026, se indicó que dicho inmueble se llamará Estadio Ciudad de México durante la justa mundialista, que iniciará el 11 de junio con el juego entre las selecciones de México y Sudáfrica.

“Hoy, luego de 18 meses de remodelación, tuvo lugar de manera satisfactoria la entrega formal a FIFA del Estadio Banorte”, se apuntó.

“El Estadio, a partir de ahora y durante la Copa Mundial 2026, será conocido como ‘Estadio Ciudad de México’, por disposición de FIFA. Luego de esta transferencia, la operación del Estadio y su comunicación correrá a través de FIFA y sus cuentas oficiales”, se lee en el boletín de prensa.

El último partido que se disputó en dicho inmueble fue el juego de ida de las semifinales del Clausura 2026 entre Cruz Azul y las Chivas de Guadalajara, el cual terminó empatado a dos goles.

El Estadio Ciudad de México albergará cinco partidos del Mundial 2026:

Tres encuentros de fase de grupos:

México vs. Sudáfrica (11 de junio).

Colombia vs. Uzbekistán (17 de junio).

México vs República Checa (24 junio).

Un partido de dieciseisavos de final ( 30 de junio).

Un juego de octavos de final (5 de julio).

Con información de López-Dóriga Digital