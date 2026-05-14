Gobierno del Estado mantiene rehabilitación de infraestructura sanitaria en Ciudad Madero

Estas labores se realizan de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Ciudad Madero y la Comapa Sur

Por Mario Prieto

La Razón

MADERO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones permanentes para atender afectaciones derivadas del deterioro de la red sanitaria, el Gobierno del Estado continúa con los trabajos de rehabilitación en diversos puntos de Ciudad Madero, con el objetivo de resolver la problemática de socavones que se registra en el municipio.

Actualmente se trabaja en la reparación de un hundimiento localizado en la colonia Benito Juárez, sobre la calle República de Chile, entre Chihuahua y Durango, originado por el colapso de un colector sanitario.

En este sector se lleva a cabo la reposición de un colector de 60 pulgadas de diámetro, además de la rehabilitación de una atarjea de 8 pulgadas, en una extensión aproximada de 95 metros lineales, acciones que permitirán restablecer el funcionamiento adecuado de la infraestructura hidráulica.

Como parte de este programa de atención integral, ya fueron concluidos los trabajos en los socavones ubicados en la calle Sinaloa de la colonia Unidad Nacional, así como en la calle Joaquín Contreras Cantú de la colonia Carlos Jiménez Macías.

Estas labores se realizan de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Ciudad Madero y la Comapa Sur, sumando esfuerzos para brindar mayor seguridad a la población y mejorar las condiciones de la red sanitaria en la ciudad.