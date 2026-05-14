Humo en la Sierra Madre de Victoria fue quema controlada: PC

La fumarola, alcanzó a verse desde el norte de la capital tamaulipeca, principalmente en el sector de la carretera interejidal, lo que generó inquietud por tratarse de ser área serrana.

TAMAULIPAS.- Luego de que a través de un estado de WhatsApp del activista Isaac Montemayor se difundiera un video donde se apreciaba una columna de humo en las faldas de la Sierra Madre Oriental, visible desde la carretera interejidal de Victoria, autoridades estatales aclararon que no se trataba de un incendio forestal fuera de control, sino de una quema controlada.

El coordinador estatal de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó a Expreso que el humo observado en la zona correspondía a trabajos previamente supervisados y autorizados, descartando así una situación de riesgo para la población.

La fumarola, alcanzó a verse desde el norte de la capital tamaulipeca, principalmente en el sector de la carretera interejidal, lo que generó inquietud por tratarse de ser área serrana.

Sin embargo, PC descartó alerta alguna y explicó que este tipo de quemas forman parte de acciones preventivas y de manejo del terreno, realizadas bajo vigilancia para evitar que el fuego se salga de control y derive en afectaciones mayores dentro de la Sierra Madre Oriental.