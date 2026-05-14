Indisciplina en Morena

Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza

Sé, de buena fuente, que la dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (morena), María Guadalupe Gómez Núñez, ha estado pidiéndoles ‘paciencia’ a los aspirantes a las candidaturas edilicias y al Congreso local, puesto la instrucción es esperar a que el arranque de la contienda interna lo marque la Comisión Nacional de Elecciones.

El llamado, sin embargo, no ha sido puntualmente atendido por nadie, como se advierte claramente con el proselitismo abierto que los aspirantes indisciplinados realizan a través de redes sociales y en territorio. Inclusive, con declaraciones retadoras.

Al desafío a esa regla interpartidista de cara al proceso electoral 2027, es evidente que en mucho contribuye la apatía de su dirigencia nacional, al aún no atender lo inherente a los procesos municipales y distritales locales, porque su tiempo lo ocupa por ahora en dirimir desacuerdos aliancistas por las candidaturas a las 17 gubernaturas que se pondrán en juego y las 300 curules del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Y bajo esa tesitura, precisamente, de la calentura ahora se palpa una actitud febril, no sólo en esta entidad, sino en casi todo el país.

Como fuere, aquí en Tamaulipas la retahíla de nombres que hacia el interior y fuera de morena se cita para de ahí seleccionar candidatos a los 43 ayuntamientos y las 22 diputaciones de mayoría relativa, evidencia la amenaza de un sainete interpartidista de pronóstico reservado.

Sin embargo, quienes aspiran ser considerados los prospectos más viables para la nominación obligados están (por convicción propia o falsa disciplina) a bailar al son que les toque su pastora partidista.

De otra forma tendrían que buscar alternativas fuera de la entidad –si acaso lograran comprobar su residencia y ser aceptados por quienes los considerarían extraterrestres–; y, en lo que toca a los más rebeldes e indisciplinados, en membretes opositores, pues sólo en mentes obtusas cabe la presunción de que con, sin y a pesar del mandato partidista podrían acceder a las posiciones en disputa.

No obstante, hay morenos domésticos que insisten en moverse allá en la Ciudad de México buscando los tutelajes de Ariadna Montiel Reyes y/o Minerva Citlalli Hernández Mora, al creer que éstas, por el simple hecho de encabezar la estructura del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) serán las que determinaría las candidaturas, pues su insensibilidad les impide entender que lo que ambas requieren, hoy por hoy, es un acuerdo con el jefe político tamaulipeco para jugar a las mejores cartas.

Sobre el mismo tema, es evidente que la situación se ha tornado más ríspida conforme transcurren los días, merced al nivel que (ya) alcanzan las desavenencias entre los aspirantes que se mueven en la geografía tamaulipeca.

Guadalupe mantiene su postura de no adelantar vísperas y esperar los tiempos para entrar de lleno al tema.

Pero mientras en el alto mando guinda estatal busca meter orden en esta carrera, los aspirantes se conducen como mejor les viene en gana y nada parece importunar sus ansias de hacer proselitismo.

Menos sus dichos y actuares, no obstante que habitualmente lo que declaran y sus desplantes causen malestar entre ellos mismos, hasta el grado de que muchos de los oportunistas que los acompañan en su aventura alienten el encono, le apuesten a un ‘choque de trenes’ y magnifiquen la disputa.



Actitud reprobable

En el juego sucio de la política nadie escapa al rumor, los complots y hasta cónclaves, por ser tácticas recurrentes para inflar personalidades y desinflar otras, según los muy particulares intereses de cada grupo y/o participante en la lucha por el poder.

También es cierto que en este perverso juego se involucran los enemigos o detractores tanto como los empleados más ‘disciplinados’ o los más ‘leales’ al actor aludido; de tal suerte que el líder o figura central no sabe de quién cuidarse más: si de los de casa o de los de afuera.

Regularmente los jefes de los clanes políticos suelen dejarse seducir por el canto de las sirenas; y en su ejercicio del poder descuidan detalles que más adelante son los mismos que podrían impedirles dar certeros golpes de timón.



Trabajo fecundo

Acorde con las mediciones más recientes (abril de este 2026), Carmen Lilia Canturosas Villarreal, alcaldesa de Nuevo Laredo, se mantiene como una de las figuras políticas mejor evaluadas a nivel nacional.

Los puntos clave de la última encuesta de Mitofsky –publicados por El Economista–, es que la munícipe registra un 61.2 por ciento de aprobación ciudadana.

Por eso, en el top ten nacional, se posiciona en el tercer lugar de las alcaldesas y los ediles con mayor aprobación en México.

Respecto a los presidentes municipales de Tamaulipas, nuevamente aparece en primer lugar.

Esto refiere claramente su quehacer administrativo y la transparencia en el manejo de recursos públicos, así como la comunión que mantiene con sus gobernados.

Correo: jusam_gg@hotmail.com