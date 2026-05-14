Maluma confirma el sexo de su segundo bebé junto a Susana Gómez; esperan a un niño

El cantante de reguetón expresó su felicidad por la llegada de su segundo hijo, además reveló el motivo por el que lo escondieron durante tanto tiempo.

Maluma no deja de sorprender a sus fanáticos y en medio de la euforia por el lanzamiento de sus nuevos proyectos musicales anunció a través de redes sociales que se convertirá en padre por segunda vez junto a Susana Gómez.

A tan sólo unos días de la noticia, el cantante de reguetón reveló que su bebé será un niño y también habló sobre la felicidad que su familia experimenta por la dulce llegada.

El 9 de marzo de 2024 el intérprete de “Felices los 4” le dio la bienvenida a su primera hija, París, junto a su pareja, la arquitecta colombiana Susana Gómez. El cantante anunció el género de su primogénita durante un concierto en el Capital One Arena de Washington D.C. proyectando un emotivo video en la pantalla principal donde se mostraron colores rosa con la leyenda: “Por ahí viene la verdadera Maluma baby”.

¿Cómo se llamará el segundo bebé de Maluma?

En entrevista para Billboard Latin, Maluma no dudó en responder que su segundo bebé será un niño. El cantante se mostró feliz y señaló que es un sentimiento que comparte su familia, sobre todo su padre y su abuelo. Añadió que Susana Gómez se encuentra en su quinto mes de embarazo y decidieron mantenerlo oculto para disfrutar del tiempo en familia, alejados de la controversia del ojo público.

“Es un niño, todavía estamos pensando en el nombre. Tenemos muchas opciones (…) Yo ando en una felicidad y en una alegría, en un gozo… que es muy diferente al primer embarazo, esto es algo muy ancestral, pero mi abuelo están matados porque viene un niño también», dijo el cantante.

Historia de amor de Maluma con Susana Gómez

En 2020 surgieron los primeros rumores de un romance tras ser captados en una actitud romántica besándose y tomándose de las manos. En octubre de 2023 anunciaron que esperaba a su primer bebé juntos y el 9 de marzo del año siguiente le dieron la bienvenida a su hija, Paris.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO