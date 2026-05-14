Motociclista derrapó y golpeó su humanidad contra una camioneta

Peritos de tránsito se movilizaron para tomar conocimiento del percance, verificando que el motociclista se desplazaba por el carril derecho

Por Mario Prieto

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Al tratar de frenar para evitar impactarse en la parte trasera de una camioneta, un motociclista derrapó y terminó golpeando su humanidad contra el vehículo, sufriendo algunas lesiones.

El incidente vial se registró la tarde de este jueves sobre la transitada Avenida de la Industria de Altamira, a la altura de la empresa Negro de Humo rumbo a la ciudad de Tampico.

Peritos de tránsito se movilizaron para tomar conocimiento del percance, verificando que el motociclista se desplazaba por el carril derecho y debido a que los vehículos de adelante frenaron ante el cambio de luz en el semáforo, él trató de evadir a una camioneta Buick Encore color blanco que se encontraba en posición estática.

El muchacho derrapó en la moto y alcanzó a evitar el choque, pero su humanidad fue la que terminó golpeando al vehículo, lo que le provocó algunas lesiones, hechos de los que tomaron conocimiento los peritos de tránsito.