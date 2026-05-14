Motociclista derrapó y golpeó su humanidad contra una camioneta

Por Mario Prieto
La Razón
ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Al tratar de frenar para evitar impactarse en la parte trasera de una camioneta, un motociclista derrapó y terminó golpeando su humanidad contra el vehículo, sufriendo algunas lesiones.
El incidente vial se registró la tarde de este jueves sobre la transitada Avenida de la Industria de Altamira, a la altura de la empresa Negro de Humo rumbo a la ciudad de Tampico.
Peritos de tránsito se movilizaron para tomar conocimiento del percance, verificando que el motociclista se desplazaba por el carril derecho y debido a que los vehículos de adelante frenaron ante el cambio de luz en el semáforo, él trató de evadir a una camioneta Buick Encore color blanco que se encontraba en posición estática.
El muchacho derrapó en la moto y alcanzó a evitar el choque, pero su humanidad fue la que terminó golpeando al vehículo, lo que le provocó algunas lesiones, hechos de los que tomaron conocimiento los peritos de tránsito.