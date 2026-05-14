Mueren dos mujeres tras choque múltiple en libramiento de San Fernando

Las autoridades realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Por Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA.- Dos mujeres perdieron la vida este jueves en un choque con proyección ocurrido en el libramiento de San Fernando. De manera preliminar, se presume que las víctimas eran maestras.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 26 del libramiento de tránsito pesado. De acuerdo con los primeros reportes, las mujeres viajaban en una camioneta Nissan Kicks y, al parecer, habían salido de Reynosa con destino a Ciudad Victoria.

Las autoridades realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

El vehículo de las víctimas chocó contra un automóvil Nissan Versa de procedencia americana, cuyo conductor resultó lesionado. Tras ese impacto, la camioneta se proyectó contra un tráiler, lo que provocó que las dos profesionistas perdieran la vida de manera inmediata.

Los cuerpos de emergencia también atendieron al operador del camión.