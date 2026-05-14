Personal del IMSS de Madero rinde homenaje póstumo a compañero

Durante el acto, destacaron su disposición constante para brindar apoyo y palabras de aliento a pacientes y compañeros en momentos difíciles.

Por Óscar Figueroa

La Razón

MADERO.- Con muestras de afecto y globos blancos, personal médico y administrativo despidió a su compañero Mario Ortega Solís frente a la Unidad de Medicina Familiar Número 77 del IMSS en Ciudad Madero.

El homenaje tuvo lugar sobre la banqueta del Boulevard Adolfo López Mateos, donde los trabajadores se congregaron para dar el último adiós al paso del cortejo fúnebre.

Familiares, amigos y colegas de la institución recordaron a Ortega Solís como un hombre de gran calidad humana y profunda vocación de servicio.

Durante el acto, destacaron su disposición constante para brindar apoyo y palabras de aliento a pacientes y compañeros en momentos difíciles.

En medio de oraciones y muestras de pesar, los asistentes soltaron los globos como símbolo de respeto y paz.

“Que Dios te reciba en su gloria», fue el mensaje principal que dedicaron los presentes mientras la carroza avanzaba frente a la clínica.

El emotivo encuentro paralizó por unos momentos la actividad, en un gesto de unidad gremial.

Los compañeros de Mario Ortega Solís aseguraron que su legado y amabilidad permanecerán como ejemplo dentro de la comunidad de salud.