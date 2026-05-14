Ramón Ayala, el «Rey del acordeón», rompe el silencio y defiende su inocencia y la de su hijo tras millonaria demanda

El "Rey del Acordeón" enfrenta junto a su hijo un proceso legal en Texas por acusaciones de conducta inapropiada y abuso; el artista confía en el proceso

Monterrey.- El nombre de Ramón Ayala volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de darse a conocer nuevos detalles sobre las demandas civiles que enfrenta en Estados Unidos junto a su hijo, Ramón Ayala Jr., y la agrupación Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte.

El llamado “Rey del Acordeón” decidió finalmente pronunciarse tras semanas de hermetismo y dejó claro que buscará enfrentar el proceso legal lejos de los escándalos mediáticos.

De acuerdo con la información difundida en medios estadounidenses y retomada en México, el caso fue presentado en el condado de Hidalgo, Texas, por varios exempleados de la agrupación que acusan presuntas conductas inapropiadas por parte de Ramón Ayala Jr.

Las denuncias incluyen señalamientos de agresión sexual, acoso laboral y abuso de poder ocurridos supuestamente durante distintas giras musicales.

Las acusaciones también alcanzan al intérprete de clásicos como “Tragos Amargos” y “Un Rinconcito en el Cielo”, aunque en su caso las demandas apuntan a una presunta negligencia dentro de la organización musical, argumentando que habría tenido conocimiento de ciertos comportamientos y no intervino.

Los demandantes solicitan una compensación millonaria que ronda los 25 millones de dólares.

Ante la presión mediática que ha rodeado el caso durante las últimas semanas, Ramón Ayala compartió un comunicado en el que defendió tanto su trayectoria artística como su integridad personal.

El músico, de 80 años, aseguró que mantiene plena confianza en las instituciones y en el proceso legal que actualmente se desarrolla en Estados Unidos.

El acordeonista también señaló que, debido a las recomendaciones de su equipo legal, evitará conceder entrevistas mientras continúe el proceso.

Además, sostuvo que algunas versiones difundidas públicamente buscan afectar la imagen y el legado que construyó durante más de seis décadas dentro de la música regional mexicana.

Las demandas han generado una fuerte reacción entre seguidores del cantante y dentro del ambiente del regional mexicano, especialmente porque Ramón Ayala es considerado una de las figuras más influyentes del género norteño.

Su carrera comenzó desde muy joven y logró consolidarse como uno de los acordeonistas más importantes de México, primero junto a Cornelio Reyna y posteriormente con su propia agrupación.

Mientras el proceso continúa en tribunales estadounidenses, el músico aseguró que seguirá trabajando y manteniéndose activo, dejando en claro que la música continúa siendo parte esencial de su vida.

Por ahora, el caso sigue sin una resolución definitiva y serán las autoridades correspondientes quienes determinen el rumbo legal de las acusaciones.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS