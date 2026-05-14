Reabrirían Repuve para rezagados de autos “chocolate”

Hasta ahora la información no ha sido oficializada en el Diario Oficial de la Federación, aunque existe la expectativa de que el sistema vuelva a habilitarse de manera temporal

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Aunque no existe un nuevo decreto federal para regularizar vehículos “chocolate”, entre junio y julio de este año, podría abrirse una ventanilla especial del Registro Público Vehicular (Repuve) en Tamaulipas para que concluyan su trámite únicamente aquellas personas que ya habían generado cita y realizado el pago de impuestos antes de que concluyera el 2025.

Así lo dio a conocer Manuel Zúñiga Maldonado, quien explicó que hasta ahora la información no ha sido oficializada en el Diario Oficial de la Federación, aunque existe la expectativa de que el sistema vuelva a habilitarse de manera temporal.

“Se dice que en junio o julio va a haber una oportunidad para concluir el trámite de quienes ya tenían cita y pago de impuestos, pero no hay todavía una certeza oficial”, señaló.

El dirigente de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPAFA) en Tamaulipas aclaró que esta posible reapertura no significa un nuevo decreto de regularización, sino únicamente una oportunidad para cerrar expedientes que quedaron inconclusos.

Y fue enfatico al señalar que solamente se va a abrir el sistema para concluir con esos trámites que algunos pudieron dejar pendientes, siendo una oportunidad única y no un decreto nuevo.

Así también, Zúñiga Maldonado sostuvo que actualmente no existe ningún anuncio federal que contemple ampliar nuevamente el programa de regularización masiva de vehículos americanos.

Ante ello, indicó que ONAPAFA buscó otras alternativas legales para los propietarios de unidades extranjeras que permanecen dentro del país sin documentos mexicanos.

Y es que explicó que recientemente la organización concretó un convenio con una empresa aduanal de Baja California para realizar procesos mediante el llamado pedimento A3, mecanismo dirigido a mercancías que ya se encuentran en territorio nacional.

Detalló que este esquema permite regularizar vehículos sin necesidad de trasladarlos físicamente a la frontera, evitando gastos adicionales de gasolina, hospedaje y largas esperas en patios aduanales.

“Se entrega pedimento y factura endosada para que puedan emplacar en cualquier parte de la República Mexicana”, comentó.

No obstante, reconoció que este procedimiento no resulta económico, aunque representa una vía viable para que los propietarios puedan obtener placas oficiales y circular legalmente.

El presidente de ONAPAFA añadió que las personas interesadas pueden acudir a las oficinas ubicadas en el 23 y 24 Berriozábal, así como en Avenida La Paz en Ciudad Victoria, donde se les brinda información sobre requisitos y costos.

Finalmente, recomendó a quienes compren vehículos ya regularizados mediante decreto hacerlo con carta de compra-venta, copia de identificación oficial del vendedor y, de ser posible, una carta notariada, ya que actualmente los cambios de propietario aún no pueden realizarse formalmente en Tamaulipas.